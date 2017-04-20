Venezuela’da renkli darbe senaryosu
Venezuela’da Devlet Başkanı Maduro karşıtlarının çağrılarıyla başlayan sokak gösterileri büyüdü. Destekçilerinin eş zamanlı düzenlediği yürüyüşte konuşan Maduro, şu ana dek 7 kişinin hayatını kaybettiği olayları dış destekli, renkli bir darbe olarak nitelendirdi.
Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetiyle dış destekli muhalefet arasında yaşanan siyasi gerginlik, muhalefetin halkı sokağa çağırmasıyla farklı bir noktaya taşındı. Oy çaldığı tespit edilen Maduro karşıtı üç milletvekilinin yargı kararına uymamasının ardından Yüksek Mahkeme’nin meclisin yetkilerini elinden almasıyla harekete geçen muhalefet, geçen ayın sonunda başlattığı sokak eylemlerini büyüttü. San Cristobal kentinde gerçekleşen hükümet karşıtı gösterilerde 23 yaşındaki kadın göstericinin ölümüyle iki haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi.
DIŞ MÜDAHALEYE YEŞİL IŞIK
Protestoların şiddetlenmesinin ardından devlet televizyonunda açıklama yapan Devlet Başkanı Maduro, Washington’ın Venezüella’da bir darbe gerçekleştirilmesi için yeşil ışık yaktığını söyledi. ABD’nin kendisinin devirerek muhalif liderlerden Julio Borges’i devletin başına oturtacağını belirten Maduro, muhaliflerin de şiddet olayları çıkartarak senaryoyu desteklediğini bildirdi. Halkı sokağa davet eden muhalifler ise gösterilerini başkent Caracas’ta sürdürdü. Güvenlik güçleriyle göstericilerin gece geç saatlere kadar çatıştığı eylemlerin ardından basın toplantısı düzenleyen muhalif Henrique Capriles protestoların süreceğine işaret ederek “Demokrasi mücadelemiz sona ermedi” dedi.
‘ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ’
Maduro tarafından çatışmaların tarafı olarak gösterilen ABD’den de gösteriler hakkında açıklama geldi. Basın mensuplarına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Venezuela’daki süreci yakından takip ettiklerini söyleyerek demokratik yollardan seçilmiş Maduro yönetimini muhalefeti susturmakla suçladı. “Maduro’nun kendi anayasasını ihlal etmesinden endişe duyuyoruz” diyen Tillerson, süreci Washington’ın bölgedeki müttefikleriyle birlikte yakından takip ettiklerini bildirdi. Diğer yandan, hükümet karşıtı protestoların birkaç blok ötesinde ise kırmızı tişörtlü Maduro destekçileri sessiz bir yürüyüş düzenledi. Maduro, destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada, kısa sürede seçim yapılması ihtimalinin “kaygı verici” olduğunu söyleyerek “Onlar bugün şiddet yoluyla gücü almaya kalkıştı ve biz onları yeniden bozguna uğrattık” ifadesini kullandı.
Neden maduro?
Hugo Chavez’in devlet başkanlığına seçildiği 1998 yılına kadar ABD’nin bölgedeki müttefiki olan Venezuela, 2000’li yıllarda petrollerini millileştirdikten sonra Latin Amerika’nın lokomotif ekonomilerinden biri haline geldi. Petrolden elde etiği gelirle hem halkı kalkındıran hem de Washington karşıtı Brezilya, Küba ve Ekvador gibi bölge ülkelerini destekleyen Caracas yönetimi, Chavez’in vefatının ardından ABD’nin hedefi haline geldi. Eski Başkan Obama’nın Küba ziyaretinden sonra zincirin ilk halkasını zayıflatan ABD, Brezilya’da da meclis darbesiyle Dilma Rousseff’in yerine Michel Temer’i getirterek ittifakı bozdu. Washington, şimdi de Venezuela muhalefetinin arkasında durarak Maduro’yu koltuktan indirmeyi ve bölgeyi eskisi gibi ‘arka bahçesi’ olarak kullanmayı amaçlıyor.
Nasıl başladı?
- Petrol gelirlerindeki düşüş nedeniyle Venezuela’da iktidar ekonomik olarak sarsıldı.
- 2013 yılında düzenlenen seçimlerde Maduro’nun muhalif Capriles’i kıl payı bir farkla yenmesiyle muhalifler cesaretlendi.
- 2015’te yapılan seçimlerde muhalefet mecliste çoğunluğu elde etti.
- Yüksek Mahkeme oy çaldığını ispat ettiği 3 kişinin vekilliğini düşürdü. Muhalefet 3 vekiline yemin ettirerek zorla meclise sokmasının ardından mahkeme, anayasanın verdiği yetkiye dayanarak meclisin görevlerini üstlendiğini açıkladı.
- Maduro’nun araya girmesiyle mahkeme, 1 Nisan’da kararını geri çektiğini bildirdi.
- Meclisin yeniden çalışmasıyla yetinmeyen ABD destekli muhalefet, halkı sokağa davet ederek çatışmaları başlattı.
4 ADIMDA ABD PLANI
Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin, ABD’nin darbe planı olarak sunduğu senaryonun detayları şöyle;
- Venezuela’da şiddet ve ölüm olayları tırmandırılacak
- Hükümet muhalif isimlere saldırıyla suçlanacak
- Maduro’nun görev süresinin biteceği 2019’dan önce erken seçim için baskı yapılacak
- Muhalefet iktidarı alır almaz petrol şirketlerini özelleştirerek ekonomiye ABD müdahalesinin yolunu açacak
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