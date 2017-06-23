ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Venezuela’daki gösterilerde ölü sayısı 76'ya yükseldi

Venezuela’da hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 76’ya yükseldi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Venezuela’daki hükümet karşıtı gösterilerde askerlerin protestocuların üzerine ateş açması sonucu 22 yaşındaki David Jose Vallenilla’nın hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece gösterilerde ölenlerin sayısı 76’ya yükseldi.

En az iki askerin protestoculara birkaç adım mesafeden ateş ettiği belirtildi. Bir görgü tanığı, bir adamın vurularak yere düştüğünü ve diğer protestocular tarafından taşındığını, yaralanan 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol, "Çavuş, saldırıyı püskürtmek için ruhsatsız bir silah kullanarak saldırganlardan birinin ölümüne neden oldu" diyerek, hava kuvvetleri çavuşunun yargılanma ile karşı karşıya olduğunu belirtti. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rus lider Putin ABD'nin operasyon görüntülerini çaldı

Rus lider Putin ABD'nin operasyon görüntülerini çaldı

Osmanlı’da Ramazan Bayramı geleneği

Osmanlı’da Ramazan Bayramı geleneği

Yazın en sık görülen hastalıklara dikkat!

Yazın en sık görülen hastalıklara dikkat!

Çocukları bekleyen yeni tehlike 'Kürdanatar'

Çocukları bekleyen yeni tehlike 'Kürdanatar'

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA