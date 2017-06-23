Venezuela’daki gösterilerde ölü sayısı 76'ya yükseldi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Venezuela’daki hükümet karşıtı gösterilerde askerlerin protestocuların üzerine ateş açması sonucu 22 yaşındaki David Jose Vallenilla’nın hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece gösterilerde ölenlerin sayısı 76’ya yükseldi.

En az iki askerin protestoculara birkaç adım mesafeden ateş ettiği belirtildi. Bir görgü tanığı, bir adamın vurularak yere düştüğünü ve diğer protestocular tarafından taşındığını, yaralanan 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol, "Çavuş, saldırıyı püskürtmek için ruhsatsız bir silah kullanarak saldırganlardan birinin ölümüne neden oldu" diyerek, hava kuvvetleri çavuşunun yargılanma ile karşı karşıya olduğunu belirtti.