Vietnam'da Damrey tayfunu: 20 kişi öldü, 17 kişi kayboldu

Vietnam Newsin, Afet Yönetim Kurumunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, ülkenin güney doğusundaki Khanh Hoa'da karaya ulaşan tayfun nedeniyle, farklı bölgelerde toplamda 20 kişi yaşamını yitirdi.

Saatteki hızı 115-135 kilometre arasında değişen tayfunda, çoğu Phu Yen bölgesindeki 40'a yakın gemi battı. Batan kargo gemilerinde bulunan 17 mürettebat da kayboldu.

Tayfunda 531 ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, 24 bin ev de kısmen zarar gördü.

Ağaçları ve elektrik direklerini yerinden söken tayfunun vurduğu bazı bölgelerde toprak kaymaları yaşandı.

Tayfun nedeniyle bazı eyaletlerde su taşkınları meydana geldi, elektrikler kesildi, ekili alanlar hasar gördü, onlarca tekne battı ve birçok uçak seferi iptal edildi.

Bu sabah etkili olmaya başlayan tayfundan önce 35 binden fazla kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

Tayfundan etkilenen yerlerde tahliye çalışmaları sürüyor.