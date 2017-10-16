Vietnam'da doğan dev bebek görenleri şaşkına çevirdi
Vietnam'da doğan bebeği ağırlığı doktorları bile şaşırttı.
Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam’da bir kadın, 7.1 kilogram ağırlığında bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.
Bebek, Vietnam’da şimdiye kadar doğmuş en ağır bebeklerden biri oldu.
Doktorlar doğum öncesi anneye bebeğin 5 kilo olacağını tahmin ettiklerini söylemişti. Ebeveynleri bebeğin adını Tran Tien Quoc koydu. Bebeğin sağlığının iyi olduğu ifade edildi. Dünyanın en ağır bebeği ise 1955’te 10.2 kilo ile doğmuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.