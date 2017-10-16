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Vietnam'da doğan dev bebek görenleri şaşkına çevirdi

Vietnam'da doğan bebeği ağırlığı doktorları bile şaşırttı.

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Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam’da bir kadın, 7.1 kilogram ağırlığında bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. 

Bebek, Vietnam’da şimdiye kadar doğmuş en ağır bebeklerden biri oldu.

Doktorlar doğum öncesi anneye bebeğin 5 kilo olacağını tahmin ettiklerini söylemişti. Ebeveynleri bebeğin adını Tran Tien Quoc koydu. Bebeğin sağlığının iyi olduğu ifade edildi. Dünyanın en ağır bebeği ise 1955’te 10.2 kilo ile doğmuştu.

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