Vietnam'da doğan dev bebek görenleri şaşkına çevirdi

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam’da bir kadın, 7.1 kilogram ağırlığında bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

Bebek, Vietnam’da şimdiye kadar doğmuş en ağır bebeklerden biri oldu.

Doktorlar doğum öncesi anneye bebeğin 5 kilo olacağını tahmin ettiklerini söylemişti. Ebeveynleri bebeğin adını Tran Tien Quoc koydu. Bebeğin sağlığının iyi olduğu ifade edildi. Dünyanın en ağır bebeği ise 1955’te 10.2 kilo ile doğmuştu.