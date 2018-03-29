Vietnam'da kamu petrol şirketinin eski yöneticisine hapis cezası

Hanoi Halk Mahkemesi, eski PetroVietnam Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Komünist Parti Polütbüro üyesi Dinh La Thang'ı yasalara aykırı hareket ederek devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle 18 yıl hapse mahkum etti.

Kararda Thang'ın kuruma ait 35 milyon dolar nakit varlığı diğer yönetim kurulu üyelerinin onayını almadan Ocean Commercial Joint Stock Bank adlı özel bankaya aktardığı, zora giren bankanın bedelsiz olarak kamuya devredilmesi sonucu mevduatın kaybedildiği belirtildi.

Thang'ın zarardan doğrudan sorumlu olduğu kaydedildi.

Davada Thang'la birlikte bankanın 6 çalışanı, 15 ay şartlı tahliyeden 23 yıla kadar hapse kadar değişen cezalar aldı.

Mahkeme ocak ayında Thang'ı PetroVietnam'la ilişkili diğer suçlardan 13 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.