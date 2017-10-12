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Vietnam'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye çıktı

Vietnam'da fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye çıktı.

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Yetkililer, ülkede etkili olan sel ve toprak kaymalarında 37 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin ise arandığını belirtti.

Vietnam Afet Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada, sel ve toprak kaymaları nedeniyle 21 kişinin yaralandığı, binden fazla evin yıkıldığı ya da hasar gördüğü, 16 bin 740 evin sular altında kaldığı ve altyapı ile ekili alanların zarar gördüğü bildirildi.

Ninh Binh bölgesinde 200 bin kişinin tahliye edilmesi talimatı verildi.

Afetlerden en çok etkilenen Hoa Binh bölgesinde meydana gelen toprak kaymalarında ise evlerin sürüklendiği kaydedildi.

Kurtarma görevlilerinin, afet bölgelerindeki arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, fırtına ve yağışların gelecek günlerde şiddetini artırabileceği uyarısında bulundu.

Ülkenin kuzeyinde ağustos ayında meydana gelen sellerde en az 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Vietnam'da her yıl fırtına ve sellerde yüzlerce kişi yaşamını yitiriyor.

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