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Heute Gazetesi: Viyana Erdoğan'ın yeni başkenti!

Heute Gazetesi'nin haberine göre, Avusturya'nın Viyana şehrinde yaşayan halkın %74,6'sı 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumunda oyunu 'evet'ten yana kullandı. Bu oy oranının Ankara'daki 'evet' oylarından fazla olduğuna dikkat çeken gazete, bu durumu manşetine 'Viyana, Erdoğan'ın yeni başkenti!' yorumunu katarak taşıdı.

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16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu heyecanı Türkiye topraklarında olduğu kadar yurtdışında yaşayan seçmenler arasında da yaşandı. Türk halkının kararını 'evet' oyundan yana kullanması Türk basınında olduğu kadar Avrupa basınında geniş yankı buldu.

''VİYANA, ERDOĞAN'IN YENİ BAŞKENTİ!''

Avusturya'da yayımlanan Heute Gazetesi'nin haberine göre, Avusturya'nın Viyana şehrinde yaşayan halkın %74,6'sı 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumunda oyunu 'evet'ten yana kullandı. Bu rakamın Ankara'da %48,9 olduğunu kaydeden gazete, bu durumu manşetine ''Viyana, Erdoğan'ın yeni başkenti!'' yorumunu katarak taşıdı.

Kaynak: Sabah

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