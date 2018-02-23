Viyana'da 'Doğu Guta'da katliamlar durdurulsun' gösterisi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'da yapılan katliamlar protesto edildi.

Rusya'nın Viyana Büyükelçiliği önünde toplanan çok sayıda gösterici, Esed rejimi ve Rusya karşıtı sloganlar atarak, Doğu Guta'da katliamların durdurulmasını istedi.

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Özgür Suriye Ordusunu (ÖSO) simgeleyen bayraklar ve "Çocuk katili Esed ve Putin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İdlib ve Doğu Guta'da yaşanan insanlık dramına dünyanın sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Eylemcilerden Michael Pröbsting, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisi gibi birçok kişinin Suriye halkının özgürlüğü için gösterilere katıldığını belirterek, "Bugün burada Esed ve Putin tarafından bombalanan Guta'daki kardeşlerimizin yalnız olmadığını bütün dünyaya duyurmak için toplandık." dedi.

Pröbsting, Batılı siyasetçilerin Suriye'de muhalefeti desteklemesi durumunda bu katliamların yaşanmayacağını ifade etti.

Suriye halkı özgürlüğüne kavuşana kadar gösterilerin süreceğini vurgulayan Pröbsting, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Suriye konusunda iki yüzlü tutum sergilediklerini sözlerine ekledi.

Polisin gösteri sırasında geniş güvenlik önlemleri alması dikkati çekti.