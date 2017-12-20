Viyana'da sığınmacıları şehir dışına taşıma teklifi

Avusturya’da kurulan yeni hükümetin koalisyon ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Meclis Grup Başkanı Johann Gudenus, başkent Viyana’da yaşayan sığınmacıların suç işledikleri gerekçesiyle şehir dışına yerleştirilmesini teklif etti.

Avusturya Devlet Televizyonu ORF’ye konuşan milletvekili Gudenus, iltica başvurusunda bulunan kişilerin başvuruları sonuçlanana kadar Viyana dışına yapılacak yerleşkelere gönderilmelerinin daha iyi olacağını savundu.

Gudenus, sığınmacıların suç işlediklerini iddia ederek "Sorunun çözümü için böyle bir yol mümkün. Nüfusun az olduğu bölgelere bu yerleşkeler inşa edilebilir ve sığınmacılar, başvuruları sonuçlanana kadar burada kalabilirler." dedi.

İltica başvurusunda bulunan yaklaşık 13 bin kişinin nereye yerleştirileceğine ilişkin soruyu yanıtlamayan Gudenus, "Sığınmacıların küçük guruplar olarak şehirde yaşamaları önlenmeli. Böylelikle yasa dışı mülteci akınına davetiye çıkartan bu durum kısıtlanabilir. Bu yolla göçmenlere Avusturya’nın düşünüldüğü gibi rahat bir ülke olmadığı gösterilmiş olur." diye konuştu.

Viyana Belediye Başkanı Michael Haeupl, Gudenus'un önerisini anlamsız olarak nitelendirerek 13 bin kişinin kalabileceği yaklaşık 150 sığınmacı barınağı inşa edilecek yer bulunmadığını söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Maria Vassilakou da önerinin aşağılayıcı ve beceriksiz bir teklif olduğunu ifade etti.