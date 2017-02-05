Vize duvarını mahkeme yıktı
ABD’nin yeni Başkanı’nın yedi ülkeyi kapsayan vize yasağı üst üste hukuk engeline takıldı. Seattle yargıcı James Robart’ın uygulamayı durdurmasını Temyiz Mahkemesi’ne götüren Beyaz Saray, ‘karar yerinde’ cevabı aldı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, göreve başladıktan hemen sonra özel yetkisini kullanarak imzaladığı yedi Müslüman ülkenin (Sudan, Irak, Suriye, İran, Libya, Yemen ve Somali) vatandaşlarına vize yasağı getiren kararnamesi ‘hukuk’ engeline takıldı. Washington eyaleti Başsavcısı Bob Ferguson’un açtığı dava sonucu Seattle kenti Federal yargıçı James Robart’ın ABD genelinde uygulamayı durdurmasına itiraz eden Trump yönetiminin Temyiz başvurusu da reddedildi. San Francisco’daki Temyiz Mahkemesi›nin 9. Dairesi, ABD Başkanı Trump’ın 7 Müslüman ülkeye yönelik vize yasağını durduran mahkeme kararını yerinde bularak, Beyaz Saray’ın yasağı yeniden uygulama girişimini geri çevirdi. Trump yönetiminin yasağını durdurma kararını temyize götüren Adalet Bakanlığı, Temyiz Mahkemesi›nin hükmüne Pazartesi gününe kadar cevap verme hakkına sahip.
SÖZDE YARGIÇ TEPKİSİ
ABD medyasında yer alan habere göre, ABD Adalet Bakanlığı, Federal Yargıç Robart’ın 7 ülkeye uygulanan vize yasağıyla ilgili kararının iptali için Temyiz Mahkemesi 9. Dairesine başvurmuştu. Yargıç Robart’ın cuma günü aldığı karar, yönetim cephesinde tepkiyle karşılanmıştı. Önceki akşam saatlerinde Beyaz Saray yazılı bir açıklama ile kararı eleştirirken, cumartesi sabahı Trump, Twitter hesabından ‘sözde’ şeklinde ifade ettiği yargıcın kararını “gülünç” diye nitelendirmişti. Adalet Bakanlığı temyiz dosyasını hazırlarken de İç Güvenlik ile Dışişleri bakanlıkları yargıcın kararını uygulamaya koymuştu. Temyiz Mahkemesi’nin Adalet Bakanlığı’nı reddetmesi ile birlikte, Beyaz Saray’ın ülke içinde ve dışarıda büyük tepki ile karşılaşan kararnamesi bir darbe daha almış oldu.
100 BİN İPTAL VARDI
Amerikan yönetiminin verdiği bilgiye göre Başkanlık kararnamesinin yürürlüğe girmesinden bu yana 7 Müslüman ülkede vatandaşlığı bulunanlara ait 60 bin vize iptal edildi. Ancak Virginia’daki bir davada Adalet Bakanlığı’nın avukatı iptal edilen vize sayısını 100 bin olarak açıkladı.
Gelişmelerin ardından Türkiye dahil birçok ülkede uçuşlar yeniden başladı.
İRAN DA YASAKLARI KALDIRDI
ABD’de Trump’ın vize kararnamesinin üst üste mahkemelerden dönmesinin ve bu ülkeye uçuşların başlamasının ardından İran, Serbest Stil Güreş Dünya Kupasına katılacak ABD’li güreşçilere vize yasağını kaldırdı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahreyn Ghasemi, ABD’de kararın askıya alınmasının ardından 16-17 Şubat’ta İran’ın Kirmanşah kentinde gerçekleştirilecek müsabakalara katılacak ABD’li güreşçilere vize verileceğini dile getirdi.
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