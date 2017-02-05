Vize duvarını mahkeme yıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, göreve başladıktan hemen sonra özel yetkisini kullanarak imzaladığı yedi Müslüman ülkenin (Sudan, Irak, Suriye, İran, Libya, Yemen ve Somali) vatandaşlarına vize yasağı getiren kararnamesi ‘hukuk’ engeline takıldı. Washington eyaleti Başsavcısı Bob Ferguson’un açtığı dava sonucu Seattle kenti Federal yargıçı James Robart’ın ABD genelinde uygulamayı durdurmasına itiraz eden Trump yönetiminin Temyiz başvurusu da reddedildi. San Francisco’daki Temyiz Mahkemesi›nin 9. Dairesi, ABD Başkanı Trump’ın 7 Müslüman ülkeye yönelik vize yasağını durduran mahkeme kararını yerinde bularak, Beyaz Saray’ın yasağı yeniden uygulama girişimini geri çevirdi. Trump yönetiminin yasağını durdurma kararını temyize götüren Adalet Bakanlığı, Temyiz Mahkemesi›nin hükmüne Pazartesi gününe kadar cevap verme hakkına sahip.

SÖZDE YARGIÇ TEPKİSİ

ABD medyasında yer alan habere göre, ABD Adalet Bakanlığı, Federal Yargıç Robart’ın 7 ülkeye uygulanan vize yasağıyla ilgili kararının iptali için Temyiz Mahkemesi 9. Dairesine başvurmuştu. Yargıç Robart’ın cuma günü aldığı karar, yönetim cephesinde tepkiyle karşılanmıştı. Önceki akşam saatlerinde Beyaz Saray yazılı bir açıklama ile kararı eleştirirken, cumartesi sabahı Trump, Twitter hesabından ‘sözde’ şeklinde ifade ettiği yargıcın kararını “gülünç” diye nitelendirmişti. Adalet Bakanlığı temyiz dosyasını hazırlarken de İç Güvenlik ile Dışişleri bakanlıkları yargıcın kararını uygulamaya koymuştu. Temyiz Mahkemesi’nin Adalet Bakanlığı’nı reddetmesi ile birlikte, Beyaz Saray’ın ülke içinde ve dışarıda büyük tepki ile karşılaşan kararnamesi bir darbe daha almış oldu.

100 BİN İPTAL VARDI

Amerikan yönetiminin verdiği bilgiye göre Başkanlık kararnamesinin yürürlüğe girmesinden bu yana 7 Müslüman ülkede vatandaşlığı bulunanlara ait 60 bin vize iptal edildi. Ancak Virginia’daki bir davada Adalet Bakanlığı’nın avukatı iptal edilen vize sayısını 100 bin olarak açıkladı.

Gelişmelerin ardından Türkiye dahil birçok ülkede uçuşlar yeniden başladı.