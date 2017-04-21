Volkswagen'e 2.8 milyar dolar ceza şoku
Volkswagen, ABD'deki dizel emisyon skandalıyla ilgili olarak 2.8 milyar dolar ödemeye mahkum edildi.
- star.com.tr
Volkswagen, dizel emisyon testlerinde hile yaptığından dolayı ABD'de 2.8 milyar dolara ceza ödemeye mahkum edildi. ABD Bölge Mahkemesi tarafından bugün görülen duruşmayı Detroit'teki Federal yargıç Sean Cox da takip etti.
Volkswagen, ABD'de yaklaşık 600 bin dizel otomobilin egzoz emisyon değerlerini manipüle ettiğini itiraf etmişti.
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