Washington Garnizon Komutanı, devir teslim töreni sırasında görevden alınacak

ABD başkanı seçilen Donald Trump’ın 20 Ocak'taki devir teslim töreninin güvenliğinde önemli rolü olan başkent Washington'ın Garnizon Komutanı Korgeneral Errol Schwartz'ın tören günü görevden alınacağı ve aynı gün yerine başka bir generalin atanacağı bildirildi.

Başkent Washington'ın Garnizon Komutanı Korgeneral Schwartz, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, 20 Ocak'ta başkanlık devir teslim gününün ortasında görevden alınmasının "sıra dışı bir karar" olduğunu belirtti.

Devir teslim sırasında başkentteki askeri hava desteği ve binlerce silahsız korumaya ulusal güvenlik kuvvetiyle komutanlık edeceğini kaydeden Schwartz, aylarca planlamasında çalıştığı tören gününde görevden alınmasının makul bir yaklaşım olmadığını söyledi.

Devir teslim günü görevden alınmayı beklemiyordu

Eyaletlerde garnizon komutanlarını valiler atarken, başkent Washington’ın garnizon komutanını ABD başkanı atıyor ve görevden alıyor. Gazetenin haberine göre, Korgeneral Schwartz, teamül gereği istifasını Trump’ın geçiş ekibine sunmuştu fakat devir teslim töreninin yapılacağı gün güvenlik zaafı oluşması riskinden dolayı görevden alınacağını beklemiyordu.

Eski Başkan George W. Bush tarafından 2008 yılında bu göreve atanan Schwartz, Başkan Barack Obama’nın iki döneminde de görevini sürdürdü.

Tebligatı Pentagon yaptı

Tebligatın kendisine ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından elektronik postayla iletildiğini ifade eden Schwartz, 20 Ocak Cuma günü saat 12.30’da kendisinin yerine geçici olarak bir tuğgeneralin atandığını söyledi.Pentagon sözcülerinden Binbaşı Jamie Davis, yaptığı açıklamada, Korgeneral Schwartz’ın yerine görevi devralacak generalin görevi tamamlamaya hazır olduğunu ve törenle ilgili bir sorun bulunmadığını kaydetti.