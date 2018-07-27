Washington ile AB Çin’e karşı birleşti
Pekin’e karşı ilan ettiği ticaret savaşında Avrupa Birliği’nden ithal ürünlere de ek gümrük vergisi getiren ABD Başkanı Donald Trump, Brüksel’le uzlaşarak cephelerden birini kapattı. Batı’nın tarihi müttefikleri, Çin’e karşı birlikte mücadele edecek.
- ŞERİF EGEMEN AHMET
Önce Amerika’ sloganıyla ulusal ekonomiyi güçlendirmek için çıktığı yolda, Çin’e yönelik ticaret savaşı başlatan ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithal ürünlere ek gümrük vergisi getirerek cepheyi genişleten ABD Başkanı Donald Trump, Brüksel’den istediğini aldı. Beyaz Saray’da Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’i ağırlayan Trump, uzlaşıya vardıklarını duyurdu. Batı’nın ‘tarihi’ müttefikleri bundan sonra Çin ekonomisine karşı birlikte savaşacak.
NATO Zirvesi’nde ‘ittifaktan çıkarım’ tehdidiyle ticaret savaşının askeri ayağında Batı ittifakını dize getiren Trump, Çin ile AB arasındaki yakınlaşmayı başlamadan bitirdi. Beyaz Saray’da bir araya geldiği Juncker ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Trump, Brüksel ile otomobil harici endüstriyel ürünlere yönelik gümrük vergilerini sıfırlayacaklarını belirtti ve AB’nin çok kısa süre içerisinde ABD’den soya fasulyesi ithalatına yeniden başlayacağını müjdeledi.
SOYA BARIŞI
Tarım üzerinden atılan adım tesadüf değil. Zira Trump, ABD’li çiftçilerin geçen sene Çin’in ‘ucuz ve avantajlı’ tarım ürünleri nedeniyle 14 milyar dolar kaybettirdiğini düşünüyor. Brüksel-Washington hattındaki ‘soya barışı’, ticari savaşta bir cepheyi kapatmak anlamına geliyor. Juncker-Trump görüşmesinde varılan mutabakat ayrıca, Pekin’in Batı ittifakında oluşan çatlaktan sızamadığını kanıtı. NATO-ABD gerilimi sırasında Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claud Juncker’i konuk ederek Brüksel’e “Açık kapımızı daha da açacağız” diyen Çin Başbakanı Li Keqiang’ın mesajı, Beyaz Saray’a ulaşmış gibi görünüyor. AB ile uzlaşarak Çin’in sızmayı düşündüğü çatlağa set çeken ABD Başkanı’nın ‘ticari barış programının’ Asya’ya uzanması ise pek mümkün değil. Trump’ın taviz gibi gözüken soya barışı, müttefikini kanadının altında toplayarak muharebeyi Pekin üzerinde yoğunlaştırma stratejisine işaret ediyor.
Ortak tarihi hatırladılar
Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Washington’a tarih dersi verdi. Ticari savaş sonrası geriğlen ilişkileri onarmak isteyen Juncker, Trump’a, 2. Dünya Savaşı sırasında Fransa ve Almanya’daki Amerikan birliklerini komuta eden ABD’li General George Patton’ın Lüksemburg’daki mezarının fotoğrafını hediye etti. Juncker, fotoğrafın üzerine “Sevgili Donald, hadi ortak tarihimizi hatırlayalım” notunu bıraktı.
Birbirimizi seviyoruz
Donald Trump Beyaz Saray’da ağırladığı Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir fotoğrafını paylaşarak ‘aşkını’ ilan etti. Twitter’dan açıklama yapan Trump, “Açıkça görülüyor ki, toplantıda Juncker tarafından temsil edilen Avrupa Birliği ve ABD, birbirini seviyor!” ifadelerini kullandı.
Şi’den Trump’a Afrika hamlesi
ABD ile AB arasındaki ticari savaşı nihayete erdiren karar ile birlikte muharebenin diğer tarafı olan Çin, namlunun kendisine dönmesinden endişe duyuyor gibi gözükmüyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD’li mevkidaşı Donald Trump’a bir haftadır devam ettiği Afrika turu ile yanıt vermiş durumda. Afrika’daki ilk askeri üssünü geçen sene Afrika Boynuzu’ndaki Cibuti’ye açan Çin’in, Kara Kıta’ya ilgisi de yatırımları da giderek artıyor. Tur kapsamında Senegal, Ruanda ve Güney Afrika’da temaslarda bulunan Şi, enerji, altyapı ve askeri alanları kapsayan toplam 25 anlaşmaya imza attı. Çin liderinin bölgeye ilişkin bir sonraki hamlesi ise eylül ayında onlarca ülkenin başkanlarını bir araya getirecek olan Çin-Afrika İşbirliği Forumu olacak.
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