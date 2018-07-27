Washington ile AB Çin’e karşı birleşti

Önce Amerika’ sloganıyla ulusal ekonomiyi güçlendirmek için çıktığı yolda, Çin’e yönelik ticaret savaşı başlatan ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithal ürünlere ek gümrük vergisi getirerek cepheyi genişleten ABD Başkanı Donald Trump, Brüksel’den istediğini aldı. Beyaz Saray’da Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’i ağırlayan Trump, uzlaşıya vardıklarını duyurdu. Batı’nın ‘tarihi’ müttefikleri bundan sonra Çin ekonomisine karşı birlikte savaşacak.

NATO Zirvesi’nde ‘ittifaktan çıkarım’ tehdidiyle ticaret savaşının askeri ayağında Batı ittifakını dize getiren Trump, Çin ile AB arasındaki yakınlaşmayı başlamadan bitirdi. Beyaz Saray’da bir araya geldiği Juncker ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Trump, Brüksel ile otomobil harici endüstriyel ürünlere yönelik gümrük vergilerini sıfırlayacaklarını belirtti ve AB’nin çok kısa süre içerisinde ABD’den soya fasulyesi ithalatına yeniden başlayacağını müjdeledi.

SOYA BARIŞI

Tarım üzerinden atılan adım tesadüf değil. Zira Trump, ABD’li çiftçilerin geçen sene Çin’in ‘ucuz ve avantajlı’ tarım ürünleri nedeniyle 14 milyar dolar kaybettirdiğini düşünüyor. Brüksel-Washington hattındaki ‘soya barışı’, ticari savaşta bir cepheyi kapatmak anlamına geliyor. Juncker-Trump görüşmesinde varılan mutabakat ayrıca, Pekin’in Batı ittifakında oluşan çatlaktan sızamadığını kanıtı. NATO-ABD gerilimi sırasında Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claud Juncker’i konuk ederek Brüksel’e “Açık kapımızı daha da açacağız” diyen Çin Başbakanı Li Keqiang’ın mesajı, Beyaz Saray’a ulaşmış gibi görünüyor. AB ile uzlaşarak Çin’in sızmayı düşündüğü çatlağa set çeken ABD Başkanı’nın ‘ticari barış programının’ Asya’ya uzanması ise pek mümkün değil. Trump’ın taviz gibi gözüken soya barışı, müttefikini kanadının altında toplayarak muharebeyi Pekin üzerinde yoğunlaştırma stratejisine işaret ediyor.

Ortak tarihi hatırladılar