Yeni ABD stratejisinde 'satır arasındaki' Türkiye

ABD'nin 68 sayfalık yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde, bugüne kadar 'stratejik ortak' olarak nitelediği Türkiye'ye ilişkin tek bir kelime yer almaması, son dönemde iki ülke arasındaki 'belirsiz ilişkiler ağının' en somut göstergesi oldu. Belgenin satır aralarını değerlendiren SETA ve Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Yeşiltaş, ABD'yle terör örgütleri PYD ve FETÖ'nün yanı sıra İran, Kudüs ve NATO ve balistik füzeler meselelerinde de 'hareketli günler yaşanabileceğine' dikkat çekti.

ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisinin NATO, Avrupa ve Ortadoğu bölümü üzerinden Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendiren Doç. Murat Yeşiltaş, Ortadoğu'da tehdit olarak İran, DEAŞ, Elkaide, radikal ideolojiler ve balistik füzelerin sıralandığını söyledi. Kısa süre önce radikal grupları Katar ve Türkiye'nin desteklediğine yönelik sözleriyle tepki çeken ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert McMaster imzası taşısa da metinde Türkiye'yi direkt hedef alan ya da işbirliğini yansıtan bir ifade yer almaması da dikkat çekti. Yeşiltaş, "Daha önceki belgelere göre daha uzun olmasına rağmen Türkiye kelimesinin geçmemesi enteresan. Bu 'açık kredi vermeyelim' diyorlar ama Türkiye'ye yönelik bir suçlamada da bulunmuyorlar. Örneğin bu bölgede İhvan'ın terör örgütü ilan edilmesi ya da radikal İslam tanımının konulması konuşuluyordu" diye konuştu.

ABD'nin, Rusya ve Çin'i küresel rakip ve Kore ile İran'ı terörü destekleyen haydut devlet olarak gördüğüne dikkat çeken Doç. Yeşiltaş, belgedeki İran ve radikal ideolojilerle mücadele bölümünün Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini anlattı: "ABD, İran'ın bölgedeki düzensizliğin temel nedeni olduğunu söylüyor. Özetle 'Bölgedeki sorunun kaynağının İsrail olmadığını İran'ın bir kez daha gösterdiğini' söylüyor. Burada Türkiye'ye atıf yapıyor. Bölgede balistik füzelerinin kapasitelerinin artırılmasının tehdit oluşturduğunu, buna ilişkin savunma sistemlerinin oluşturulması gerektiğini söylüyor. NATO'yu kastederek, ittifak sisteminin füze kapasitesinin geliştirilmesine dikkat çekiyor. Türkiye'nin hava savunma sistemi şu anda tam koruma altında değil. Rus S400'lerin yanı sıra Fransa ve İtalya ile de balistik füzeler görüşülüyor, ABD yapımı Patriotlar da gündemde"

Belgede, ABD'nin İran ve radikal ideolojileri tehdit gördüğünü ama nasıl mücadele edeceğinin çerçevesinin çizilmediğini kaydeden Doç. Yeşiltaş, "ABD, muhtemelen İran'ın çevrelenmesi konusunda Irak'ın işgalindeki gibi askeri angajman yerine önce ittifak sistemleri örtülü operasyonlarla bu ülkenin Irak ve Suriye'deki etkisizi azaltma isteyecek. Türkiye, burada önemli bir ülke olarak görünüyor. Bunun için PKK-PYD gibi gruplarla vekalet savaşını, İran içindeki Azeri, Kürt, Arap, Şii, Sünni gibi etnik ve mezhep kimliklerini araç olarak kullanmayı düşünebilir. Ama 2009'da denenen Yeşil Devrim'de görüldü ki İran bu tip dış operasyonlara hazır. Bölgeye baktığımızda görüyoruz ki Türkiye-ABD ilişkileri İran, PYD, Kudüs gibi konularda hareketli günler yaşayacak. Çünkü Türkiye, İsrail ve Suudilerle bu işi halletmek isteyen ABD için Kudüs meselesinde oyun bozan aktör oldu.