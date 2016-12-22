Washington masaya Ýran’dan sýzacak

Suriye krizini çözmek için Moskova’da kurulan mutabakat masasýnda kendine yer bulamayan ABD, anlaþmaya dâhil olabilmek adýna yeni yollar arýyor. Buna göre Washington, planýn ilk ayaðý olarak Ýran destekli milis gücü Haþdi Þabi ile PKK’nýn Suriye kolu PYD’yi Suriye’de bir araya getirdi.

TERÖR MASASI KURULDU

Yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre, önceki gece Haþdi Þabi’den bir grup komutan, PYD ile görüþmek için rejim kontrolündeki Kamýþlý’ya geldi. Görüþmenin, Irak’ta Haþdi Þabi bünyesinde tamamý PKK’ya yakýn gruplardan oluþan bir birlik kurulmasý haberinin üzerine gelmesi dikkat çekti. Bu sýrada KDP-Ý’ye (Ýran Kürdistaný Demokrat Partisi) ve ENKS’ye Haþdi Þabi ile PYD üzerinden artan baský da iki grubu stratejik ortaklýða itti. Öte yandan geçen hafta yine Ýran’a yakýn Lübnan Hizbullahý lideri Nasrallah PKK’yý övmüþtü. Ýsrail Ordusu ise, Hizbullah’ýn ABD’nin Lübnan ordusuna verdiði aðýr silah ve askeri araçlarý kullandýðýný aktarmýþtý. PYD’ye desteði ile bilinen ABD’nin bu iki grubu yakýnlaþtýrarak, tekrardan masaya dönmek için zorlamasý bekleniyor.

Suriye’de deðiþen dengelere dâhil olma çabasýndaki ABD, iki askeri hamle daha gerçekleþtirdi. Ýlk olarak, Rakka operasyonunda kullandýðý PYD’ye yabancý savaþçýlardan oluþan ‘Anti-Faþist Enternasyonalist Tabur’ kurdurdu. Ýkinci hamlede ise, Ürdün sýnýrýndaki etkisiz Suriyeli muhalif Yeni Suriye Ordusu’nu ‘Devrimci Komandolar’ adýyla yeniden pazarlamaya çalýþan ABD’nin, Obama’nýn onayladýðý silah bütçesi üzerinden besleyeceði tahmin ediliyor.

HALEP’TE TAHLÝYELER TAMAMLANDI

Halep kent merkezinin doðusunda, rejim güçlerinin kuþatmasýndaki sivillerin ve muhaliflerin tahliyesi tamamlandý. Suriye ordusu, son muhalif gruplarýn da kentten ayrýldýðýný, Halep’te kontrolü ele geçirdiðini duyurdu.

‘ABD ORTADOÐU’DA LÝDERLÝÐÝ RUSYA’YA KAPTIRDI’

Kamuoyunda ‘çuvalcý general’ olarak bilinen ABD Kara Kuvvetleri’nin eski komutaný Raymond Odierno, Ortadoðu’nun liderliðinin Washington’dan Rusya’ya geçtiðini söyledi. Fox News kanalýna konuþan Odierno, Obama yönetimini eleþtirerek “Dürüst olmak gerekirse bölgede liderliði Rusya’ya býraktýk” dedi. ABD’nin liderlik yapma zamanýnýn geldiðini vurgulayan Odierno, Karlov suikastýnýn bölgedeki karmaþýklýðý tam olarak yansýtan farklý bir saldýrý olduðunu belirtti. Odierno, 2003 yýlýnda Süleymaniye’de Türk askerinin baþýna çuval geçirme rezaleti sýrasýnda Kuzey Irak’taki Amerikan birliklerinden sorumlu komutandý.