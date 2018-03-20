Washington Post: YPG yenildi, ABD bir darbe daha yedi

Amerikan Washington Post gazetesi, Türkiye'nin Afrin operasyonuna dair bir analiz yayımladı. Ishaan Tharoor imzalı analiz, "Suriyeli Kürtlerin yenilgisi ABD politikasına bir darbe daha vurdu" başlığı taşıyor.

Analizde, Türkiye'nin 'George Orwell eserlerinden çıkmışçasına' Zeytin Dalı adı verdiği operasyonun Washington'ın Suriye'deki şaşkın rolünü de gösterdiği vurgulandı.

"Operasyon başladığında Afrin'deki Kürtler yalnız olduklarını fark etti, tarihin başka anlarında Ortadoğu'daki diğer Kürtler gibi" ifadesini kullanan Tharoor, şöyle devam etti:

"ABD Ankara'da operasyonu sonlandırmak için gerekecek etkiye sahip değildi. Haberlere göre Donald Trump operasyonu kınarken üst düzey yetkililer Ankara'ya ABD'nin YPG'ye desteğini gözden geçireceğini söylüyordu.

Washington Merkezli düşünce kuruluşu Center for a New American Security'den Nicholas Heras 'Afrin krizi ABD'li siyasetçilerin Suriye'de birden fazla işi aynı zamanda yapmasının ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Şu anki durum işkembeden sallama politikasıdır' diyor.

Beyaz Saray Suriye politikasında tutarlılık ve hüner sorunu yaşıyor. Trump yönetiminin Suriye'deki savaşa dair bağlılıkları arasında derin farklar var. Trump IŞİD'i bombalamaktan bahsederken bazı yetkililer bölgedeki ABD varlığını güçlendirip Esad'ı istifaya zorlamayı düşünüyor.

Washington Post'tan Paul Sonne ve Karen DeYoung, üst düzey bir yetkilinin Suriye Demokratik Güçleri'nin (PYD/YPG'yi de çatısı altında toplayan paravan örgüt) Esad ile bir anlaşmaya varması gerektiğini, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırmak istemediğini söylediğini yazdı. Yetkiliye göre SDG ve Esad ortak hedefleri paylaşıyor: Muhalifleri, IŞİD'i ve Türk güçleri Suriye'den çıkarmak.

Bir diğer yetkili ise Esad'ın savaşı kazanmakta olduğu fikrini reddediyor ve rejimin her zamankinden güçsüz olduğunu söylüyor.

Bunun gibi fikir ayrılıkları Washington'ın bölgedeki faaliyetleri için sorun yaratmaya devam ediyor.

National Interest'e yazan Seth Frantzman, 'ABD Suriye'de bir güven kriziyle karşı karşıya. 2017 sonbaharında DEAŞ karşıtı operasyonlar nihayete erene kadar iyi giden politikası şimdi sorunlarla karşı karşıya. Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Washington'ın Suriye'deki faaliyetlerini sonlandırmasını istiyor' diyor.

Washington faaliyetlerini sonlandırmasa da Suriye'de inisiyatif alan bölgesel güçler tarafından sürekli köşeye sıkıştırılıyor. Tahrir Institute for Middle East Policy'den Hassan Hassan 'Türkiye göle bir taş attı' diyor ve ekliyor: Sudaki dalgalar kısa sürede dinecek gibi gözükmüyor."

(BBCTürkçe)