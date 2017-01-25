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Washington'da Greenpeace'ten Trump protestosu

ABD'de Greenpeace üyeleri, Beyaz Saray'dan görülecek yükseklikteki bir vince 'Diren' yazýlý afiþ asarak ABD Baþkaný Trump'ýn çevre politikalarýyla ilgili önerilerini protesto etti.

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ABD'nin baþkenti Washington'ýn en iþlek bölgelerinden birinde ve Beyaz Saray'a 4 blok mesafede yer alan 82 metre yüksekliðindeki bir vince týrmanan 7 Greenpeace üyesi, ABD Baþkaný Donald Trump protesto etmek için bir vincin üzerine "Diren" yazýlý bir afiþ astý.

Greenpeace Sözcüsü Travis Nichols, Trump'ýn baþkanlýðýnýn ve çevreyle ilgili politika önerilerinin protesto edildiði ve hafta sonu gerçekleþen eylemlere bu þekilde katký yaptýklarýný söyledi.

Cuma günü göreve baþlayan Trump, salý günü Kuzey Dakota ve Keystone XL petrol boru hatlarý için baþkanlýk kararnamesi imzaladýðýný duyurmuþtu. Ayný gün Trump, söz konusu projelerin çevre rdüzenlemelerini hýzlandýracak bir baþkanlýk emri daha imzalamýþtý.

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