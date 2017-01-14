Washington’da Rusya krizi

Rusya ile ilişkileri geliştirerek dünyadaki çatışmaları sonlandırmak isteyen Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın başkan seçilmesinin ardından ABD’nin üst düzey kurum ve yetkilileri arasında derin bir Kremlin çatışması yaşanıyor. Moskova yönetiminin ABD’deki başkanlık seçimlerine siber saldırılarla müdahale ettiği iddiasının ardından mevcut Başkan Obama’nın 35 Rus diplomatı sınır dışı etmesi, Beyaz Saray’ı durdurmaya yetmedi. Senato İstihbarat Komitesi, Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

RUS MEDYASINA DARBE

Komitenin başkanı Kuzey Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Richard Burr, Trump’ın kampanya ekibinden bazı görevlilerin Moskova’daki bazı kişilerle siber saldırı konusunda görüşüp görüşmediğinin de araştırılacağını söyleyerek, yeni başkanın ulusal güvenlik danışmanı Mike Flynn’in Rusya Büyükelçisi ile yaptığı telefon görüşmelerine dikkat çekti. Moskova yönetimi ise Burr’ün sunduğu raporu onaylayarak soruşturma başlatan komitenin hamlesinin Rus medyasını da kapsadığını belirtti. Kremlin’e yakın Sputnik haber ajansı, yasayla birlikte Rus yayın organlarının hedef alınacağını iddia etti. Ajans haberinde, söz konusu yasayla birlikte ‘propaganda aracı’ olarak nitelendirilen RT ve Sputnik’in eylemlerini önlemek için bir komite kurulacağını belirtti.

ASTANA DÜĞÜMÜ

Türkiye ile ortaklaşarak Suriye’deki iç savaşı sonlandırmak adına Astana sürecini başlatan Kremlin, çözüm için rengini belli etti. Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, Rusya’nın Trump yönetimini Kazakistan›da yürütülecek barış görüşmelerine çağırdığını bildirdi. WP, davetin ulusal güvenlik danışmanı Mike Flynn aracılığıyla Moskova’nın Washington Büyükelçisi tarafından yeni başkana iletildiğini yazdı. Kremlin’in Astana teklifinin Obama’nın Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner’ın “Henüz resmen davet almadık” açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti. Böylece, Moskova yönetimi Beyaz Saray’da kimi yetkili gördüğünü belli etmiş oldu.