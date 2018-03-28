Washington’dan terör örgütü PKK/YPG tarafından kurulan 'Suriye Gelecek Partisi' yorumu: Bölgenin yapısını temsil ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert salı günkü basın brifinginde Suriye’de son günlerde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Nauert, terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından kurulduğu iddia edilen yeni parti ‘Suriye Gelecek Partisi' ile ilgili partinin çoklu bir etnik yapıdan oluştuğunu ve o bölgenin yapısını temsil ettiğini düşündüklerini dile getirdi.

Rusya'nın Suriye'deki hamleleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Nauert, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:



"Suriye Rusya’ya değil Suriye halkına ait. Putin’in kendilerine kalıcı askeri üsler kazandıracak bir Suriye tasarlamanın peşinde olduğunu biliyoruz. Orada kalmak istediklerini biliyoruz ama biz Suriye’nin yeniden Suriyelilere ait olduğunu görmek istiyoruz."



"MEMNUNİYETLE KARŞILARIZ"



Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG tarafından kurulduğu iddia edilen yeni parti ‘Suriye Gelecek Partisi’ de Nauert’in gündemindeydi. Nauert, Suriye’de BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı Suriye’nin geleceği için siyasi müzakere sürecini öngören kararına saygı duyan her siyasi partiyi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.



Nauert, ‘Suriye’deki korkunç durumdan çıkışı askeri değil siyasi çözümde gören bütün grupları elbette destekleriz’ dedi. ‘Suriye Gelecek Partisi size göre PKK/PYD-YPG’nin bir parçası mıdır?’ sorusu üzerine Nauert, yeni partinin çoklu bir etnik yapıdan oluştuğunu ve o bölgenin yapısını temsil ettiğini düşündüklerini dile getirdi.



"TSK’nın yürüttüğü operasyonun kınanmasını gündeme almanız söz konusu mu?" şeklindeki soruyu ise Nauert, "Bildiğim kadarıyla BMGK’nın gündeminde böyle bir şey yok. O nedenle yorum yapmayacağım." diye yanıtladı.

(Hürriyet)