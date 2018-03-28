Yahudi kadının cenaze töreni Fransa'da katılımcı krizine dönüştü

Fransa'nın başkenti Paris'te geçen hafta evinde ölü bulunan 85 yaşındaki Yahudi Mireille Knoll'un saldırıya uğrayarak öldürüldüğü şüphesi üzerine başkent Paris'te bugün birlik ve protesto yürüyüşü düzenleneceği açıklandı.

Fransa Yahudi örgütlerinin çatı kuruluşu Fransa Yahudi Konseyinin (CRIF) yürüyüşe aşırı sağ Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa (FI) lideri Jean-Luc Melenchon ve parti üyelerinin katılamayacağı şeklindeki açıklamasına, yaşlı kadının ailesi ve siyasilerden tepki geldi.

Knoll'un oğlu Daniel Knoll, CRIF'in dışlayıcı ve bölücü açıklamasına tepki göstererek, "CRIF siyaset yapıyor, ben kalbimi herkese açıyorum. Annem için düzenlenecek yürüyüşe istisnasız herkes davetlidir." dedi.

Tartışmalar hakkında basın bildirisi yayımlayan Le Pen ise "Düzenlenecek yürüyüşe kendisi, parti üyeleri, milletvekilleri ve seçilmişlerin katılacağını" belirterek, partisinin bu yürüyüşe katılımının engellenmesinin ulusal birlik çabalarına ters olacağını söyledi.

CRIF Başkanı Francis Kalifat, dün yaptığı açıklamada, Le Pen ve Melenchon'un ülkede nefreti körükleyen taraflar olduğunu, aşırı sağ ve aşırı solun Yahudiler ile İsrail'e nefret beslediklerini ifade etmişti.

Mireille Knoll, Paris'teki evinde 11 yerinden bıçaklandıktan sonra kendisi ve evi ateşe verilmiş, olayın Yahudi karşıtı bir amaçla işlenen cinayet olabileceği şüphesiyle biri yakın komşusu olmak üzere iki kişi gözaltına alınmıştı.