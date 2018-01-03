Yahudi lobisi ünlü şarkıcı için harekete geçti

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarını açıkladı. Başta Türkiye olmak üzere tüm dünya ayağa kalktı. Türkiye'nin çağrısı üzerine Birleşmiş Milletler, Kudüs kararının geri alınmasını isteyen talebi oyladı. Karar geri alındı. Ancak buna rağmen İsrail rahat durmadı.

İsrail askerleri, direniş için sokaklara çıkan Filistinliler'i hedef aldı. Küçücük çocuklara bile işkence yaptı. İsrail'in bu zulmüne ünlü şarkıcı Lorde de seyirci kalmadı. Lorde, İsrail'de vereceği konseri Filistin yanlısı aktivistlerin çağrıları sonrası iptal ettiğini açıkladı.

Bunun üzerine ABD'deki Yahudi lobisi sahneye çıktı. Washington Post gazetesinde şarkıcıyı hedef alan tam sayfa bir ilan yayınlandı. Washington Post'taki ilanı ABD'nin en ünlü Hahamlarından Shmuley Boteach'in verdiği ortaya çıktı.