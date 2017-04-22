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Yahudi yerleşimci Filistinli çocuğa ateş açtı

Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bir Yahudi yerleşimcinin 6 yaşındaki Filistinli çocuğu ateşli silahla vurarak yaraladığı belirtildi.

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Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yusuf Vail el-Avavede isimli 6 yaşındaki Filistinli çocuğun El-Halil kentinin Kerme bölgesinde bir Yahudi yerleşimcinin açtığı ateş sonucu karnından yaralandığı" kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, El-Halil'deki bir hastanede tedavi altına alınan Filistinli çocuğun durumunun stabil olduğu aktarıldı.

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