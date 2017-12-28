Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yahudi yerleşimciler Filistin okuluna baskın düzenledi

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki bir okula baskın düzenlediği, öğretmen ve öğrencilere saldırdığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Filistin hükümetine bağlı Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Dağlas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 Yahudi yerleşimcinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinin güneyinde yer alan Burin okuluna baskın düzenlediğini belirtti.

Yahudi yerleşimcilerin öğretmenlerle öğrencilere saldırdığını aktaran Dağlas, okul yönetimine ait araçlara zarar verdiklerini kaydetti.

Olay üzerine öğrencilerle Yahudi yerleşimciler arasında arbede yaşandığını belirten Dağlas, İsrail askerlerinin bölgeye geldiğini, Filistinlilere göz yaşartıcı bomba ve plastik mermi ile müdahalede bulunduğunu ifade etti.

Nablus’un çevresinde bulunan 39 illegal Yahudi yerleşim biriminde yaklaşık 40 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor ve söz konusu yerleşimciler zaman zaman Filistinlilere yönelik çeşitli saldırılarda bulunuyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diriliş Ertuğrul 101. bölüm fragmanı: Hedefimiz tüm cihandır

Diriliş Ertuğrul 101. bölüm fragmanı: Hedefimiz tüm cihandır

Piyangonun kimseye hayrı olmadı

Piyangonun kimseye hayrı olmadı

Kurtlar Vadisi Kaos'un ne zaman başlayacağı açıklandı

Kurtlar Vadisi Kaos'un ne zaman başlayacağı açıklandı

Vahşi ormanda böyle hayatta kaldı

Vahşi ormanda böyle hayatta kaldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA