Yahudi yerleşimcilerin, Filistin'in Nablus kentinin güneyindeki Karyut ve Avarta beldelerinde 400'den fazla zeytin ağacının mahsulünü çaldığı bildirildi.

Karyut beldesi sakinlerinden Cibril Sadık, AA muhabirine, yaklaşık 50 Yahudi yerleşimcinin bölgedeki zeytin ağaçlarının dallarını kırıp, mahsulünü çaldığını belirtti.

Yerleşimcilerin yaklaşık 300 zeytin ağacına zarar verdikten sonra "Rahil" Yahudi yerleşim birimine kaçtığını ifade eden Sadık, bölgede özellikle hasat mevsimi boyunca yerleşimcilerin bu tür saldırılarına maruz kaldıklarını kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası’ndan sorumlu Gassan Daglas da Itamar Yahudi yerleşim birimindeki yerleşimcilerin Avarta beldesindeki Filistinlilere ait 120 zeytin ağacının mahsulünü çaldığını söyledi.

Batı Şeria'nın bazı kentlerinde yaşayan Filistinliler, geçimlerini zeytincilikle sağlıyor. Yahudi yerleşimciler, zaman zaman kırsal kesimlerde bulunan bahçelere saldırıyor. Saldırıların özellikle de zeytin hasadının başladığı mevsimlerde arttığı ifade ediliyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden getirilerek İsrail yönetiminin işgal politikası çerçevesinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e yerleştirilen Yahudi yerleşimcilerinin silah taşımaları ve Filistinli sivilleri zaman zaman sözlü ya da fiziksel olarak taciz etmeleri, yerel halk ile yerleşimciler arasında sürtüşmelere neden oluyor.

İsrail, Batı Şeria'yı Yahuda ve Samarya şeklinde adlandırarak kendi toprağı olarak görüyor. İsrail İstatistik Bürosu'nun verilerine göre Batı Şeria'da 400 bin, Doğu Kudüs'te ise 200 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor. Filistin tarafı ise bu sayının açıklananın çok daha üzerinde olduğunu belirtiyor.