Yahudi yerleşimciler Nablus'taki 'Yusuf makamına' zorla girdi

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail polisi eşliğindeki çok sayıda fanatik Yahudi yerleşimci otobüslerle Nablus'un doğusundaki Yusuf makamının bulunduğu alana girdi.

Yahudi yerleşimcilerin Yusuf makamına zorla girerek "dini ritüellerini" gerçekleştirirken, duruma tepki gösteren Filistinlilere, İsrail askerleri müdahalede bulundu.

İsrail askerlerinin gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullandığı müdahale sırasında Filistinliler, taş ve boş şişe attı, araç lastiklerini yakarak Yusuf makamına giriş yollarını kapadı.

Yahudiler, Nablus'taki "Yusuf makamında", Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğunu kaydederek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf Duveykat isimli bir Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.