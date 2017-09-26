Yamyam çift 18 yıl boyunca insan eti yemiş

Rusya’da bulunan bir cep telefonunda insan organlarıyla çekilen selfie’ler üzerine Dimitri ve Natalia Bakshaev çiftinin evine baskın yapıldı. 18 yıldır insan eti yediklerini söyleyen çiftin şimdiye kadar 30 kişiyi yediği belirlendi.

Ülkenin güneyindeki Krasnodar kentinde kayıp bir cep telefonunda insan organlarıyla çekilen selfie’lerin bulunması üzerine harekete geçen Rusya polisi, Dimitri (35) ve Natalia (42) Bakshaev çiftinin evine baskın yaptı.

Evdeki buzdolabının dondurucu kısmında 8 insan parçası buldu. İngiliz Mirror gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre cinayetle suçlanan Dimitri Bakshaev, soruşturma sırasında suçunu itiraf etti.

Öldürdüğü insanları yemeye ilk kez 1999’da başladığını ve hemşire eşi Natalia’yla birlikte 18 yıldır insan yediklerini söyleyen Bakshaev, bu süre zarfında en az 30 kişiyi yediklerini ifade etti.

Polisin eve yaptığı baskın sırasında ayrıca, kavanozlar içerisinde saklanan bir miktar insan eti de bulundu. Adli tıpta yapılan incelemede, evdeki ceset parçaları ve saklanan insan etlerinden alınan DNA örneklerinin 19 farklı insana ait olduğu ortaya çıktı.