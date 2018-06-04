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Yanardağ patladı! Bilanço ağırlaşıyor!

Guatemala'da Fuego Yanardağı'nın yeniden patladığı ve ölüm rakamlarının 38'e yükseldiği aktarıldı.

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Yetkililer yüzlerce kişinin yaralandığını aktarırken, bölgeden tahliye işlemleri sürüyor. Guatemala Doğal Afet Departmanı, felaketten nedeniyle 2 milyon kişinin etkilendiğini duyurdu. Bölgede ölü sayısının çok daha fazla artmasından endişe ediliyor.

Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki yanardağdan havaya, kaya, kara duman ve kül püskürüyor.

Ulusal Felaket Yönetim Kurumu bir lav nehrinin El Rodeo köyünü vurduğunu evleri yok edip, içindeki insanları yaktığını belirtti. Guatemala City'deki La Aurora Havalaanı kül yağmuru nedeniyle kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Jimmy Morales ulusal acil durum planının uygulandığını belirtti.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Hilda Lopez, yanardağı heme kıyısındaki San Miguel Los Lotes bölgesinde yaşadığını ve annesi ve kardeşinin nerede olduğunu hâlâ bulamadığını söyledi.

Lopez, insanların lavların geldiğini söylemeleri üzerine ilk etapta inanmadıklarını daha sonra bölgede büyük bir panik yaşandığını aktardı.

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