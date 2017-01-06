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Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault: Bizim yapmaya çalıştığımız olumlu bir atmosfer yaratmak

Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, 'Bizim yapmaya çalıştığımız, İsrail ve Filistin arasında gerçekleşmeyen barış görüşmelerini yeniden başlatmak için olumlu bir atmosfer yaratmaya çalışmak' dedi.

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Paris’te 15 Ocak’ta düzenlenecek uluslararası konferans ile İsrail ve Filistin arasında barış müzakerelerinin başlatılmasına zemin sağlayacak uygun bir atmosfer yaratmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ayrault, Europe-1 radyo kanalına yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin barış görüşmelerinin yeniden başlatılması konusunda ülkesinin son girişimi ile ilgili bilgi verdi.

Fransa Dışişleri Bakanı, "Bizim yapmaya çalıştığımız, İsrail ve Filistin arasında gerçekleşmeyen barış görüşmelerini yeniden başlatmak için olumlu bir atmosfer yaratmaya çalışmak. Ancak şu anda her şey bloke olmuş durumda." dedi.

İsrail’in sürdürdüğü yasa dışı yerleşim yerleri inşasına eleştiriler yönelten ve bölgedeki durumu “dramatik” olarak niteleyen Ayrault, İsrail ve Filistin arasındaki düşmanlığın ve şiddetin giderek artma riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Fransa'nın başkenti Paris'te 15 Ocak'ta yaklaşık 70 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözüm için barış konferansı yapılması planlanıyor. İsrail, daha önce bu konferansa katılmayacağını duyurmuştu.

İsrail'in, işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını içeren karar tasarısı, 14 oyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda geçen ay kabul edilmişti.

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