Yardım konvoyuna Esad kurşunu
BMGK’nın ateşkes kararına uymayan Esad rejimi, abluka altındaki sivillere gıda ulaştırmak için Doğu Guta’ya giren 13 araçlık yardım konvoyuna saldırdı.
Suriye’de abluka altında tuttuğu muhaliflerin denetimindeki Doğu Guta’ya Birleşmiş Milletler’in (BM) insani ateşkes kararını çiğneyerek saldırılarını sürdüren Esad rejimi, şimdi de yardım konvoyunu hedef aldı. Kızıl Haç’ın 13 araçlık yardım konvoyu dün, 10 gün sonra ilk kez hava saldırısının yaşanmadığı gecenin ardından bölgeye girdi. Yaklaşık 400 bin sivilin açlık ve ilaç yetersizliğiyle mücadele ettiği Guta’daki sivillere 2 bin 400 gıda paketi taşıyan araçlar, kontrol noktasını geçtikten kısa süre sonra rejim milislerinin ateşiyle durmak zorunda kaldı. Konu hakkında açıklama yapan BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Ali el-Zatari, konvoydaki araçların saldırıya uğramadığını ancak Rusya’nın verdiği garantiye rağmen durumun riskli olduğunu söyledi.
19 GÜNDE 905 ÖLÜ
Öte yandan, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Esad’ın Doğu Guta’ya üç hafta önce başlattığı askeri operasyonlarda 188’i çocuk olmak üzere toplam 905 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Kızıl Haç’ın 13 araçlık yardım konvoyu kontrol noktasını geçtikten kısa süre sonra rejim milislerinin saldırısı nedeniyle durmak zorunda kaldı.
GUTA FİİLEN İKİYE BÖLÜNDÜ
Esad ve müttefikleri, abluka altında tuttukları Doğu Guta’yı fiilen ikiye ayırdı. Rejimin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) ateşkes kararına uymayarak bombardımanla başlattığı kara harekatında bölgenin yüzde 49’unu ele geçirdiği bildirildi. Yerel kaynakların bildirdiğine göre, doğudan batıya doğru ilerleyen rejim milisleri, Doğu Guta’nın iki yakasını birleştiren, Misraba beldesinden Haresta ilçesine ulaşan 1 kilometrelik koridoru yoğun ateş altına alarak, Doğu Guta bölgesini fiilen ikiye ayırdı. Muhaliflerin Esad’a bağlı birliklerin saldırılarına vur-kaç taktiği ile karşılık verdiği ifade edilirken, çatışmaların sürdüğü kaydedildi.
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