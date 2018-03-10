Yardım konvoyuna Esad kurşunu

Suriye’de abluka altında tuttuğu muhaliflerin denetimindeki Doğu Guta’ya Birleşmiş Milletler’in (BM) insani ateşkes kararını çiğneyerek saldırılarını sürdüren Esad rejimi, şimdi de yardım konvoyunu hedef aldı. Kızıl Haç’ın 13 araçlık yardım konvoyu dün, 10 gün sonra ilk kez hava saldırısının yaşanmadığı gecenin ardından bölgeye girdi. Yaklaşık 400 bin sivilin açlık ve ilaç yetersizliğiyle mücadele ettiği Guta’daki sivillere 2 bin 400 gıda paketi taşıyan araçlar, kontrol noktasını geçtikten kısa süre sonra rejim milislerinin ateşiyle durmak zorunda kaldı. Konu hakkında açıklama yapan BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Ali el-Zatari, konvoydaki araçların saldırıya uğramadığını ancak Rusya’nın verdiği garantiye rağmen durumun riskli olduğunu söyledi.

19 GÜNDE 905 ÖLÜ

Öte yandan, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Esad’ın Doğu Guta’ya üç hafta önce başlattığı askeri operasyonlarda 188’i çocuk olmak üzere toplam 905 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kızıl Haç’ın 13 araçlık yardım konvoyu kontrol noktasını geçtikten kısa süre sonra rejim milislerinin saldırısı nedeniyle durmak zorunda kaldı.