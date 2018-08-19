Yemen'de 40 çocuğun öldüğü hava saldırısında kullanılan bombanın Suudilere Trump'ın yolladığı ortaya çıktı

ABD’nin destek verdiği Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon 9 Ağustos’ta Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan bir otobüse hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 40’ı çocuk 50 kişi hayatını kaybetti, 77 kişi de yaralandı. Suudi Arabistan yaptığı açıklamayla, saldırının ‘meşru bir askeri eylem’ olduğunu savundu. Katliamda kullanılan bombanın koalisyon güçlerine ABD tarafından verildiği ortaya çıktı.

DESTEK OLARAK VERİLMİŞ

Amerikan CNN kanalının Yemen'deki yerel tanıklara ve uzmanlara dayandırdığı haberinde, söz konusu saldırıda kullanılan lazer güdümlü MK-82 tipi bombayı Amerikan Lockheed Martin firmasının ürettiği belirtildi. Haberde, 227 kilogramlık bombanın ABD tarafından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona destek kapsamında verildiği ve Yemen'de çok sayıda çocuğun hayatına mal olan saldırıda kullanıldığı kaydedildi.

YASAĞI TRUMP KALDIRDI

Ayrıca bu bombaya çok benzeyen ABD yapımı başka bombaların, 2016’nın mart ve ekim aylarında Yemen'de düzenlenen ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olan saldırılarda da kullanıldığı bildirildi. Haberde, Ekim 2016'da Yemen'de bir cenaze törenine düzenlenen ve 155 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıda kullanılan bombanın ardından dönemin ABD Başkanı Obama'nın Suudilere lazer güdümlü silahların satışını yasakladığı ancak Mart 2017'de Trump’ın bu yasağı kaldırdığı vurgulandı.

ABD ordusu Rus ‘Kinjal’in peşinde

Rusya’nın sesten 10 kat hızlı yeni hipersonik füzesi Kinjal’i (Hançer) başarılı bir şekilde test etmesi ABD’yi kaygılandırdı. ABD, hiçbir hava savunma sistemi tarafından yakalanamayan füzenin bir benzerini yapmak için harekete geçti. Amerikan uçak üreticisi Lockheed Martin’in ABD Hava Kuvvetleri’nden yeni bir hipersonik balistik füze geliştirmek üzere sipariş aldığı öğrenildi. Defens News'un yayınladığı haberde, ARRW adlı 480 milyon dolarlık projenin 2021'de hazır olmasının beklendiği ifade edildi.

(Güneş)