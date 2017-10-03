Yasal katliam
Las Vegas’ta bulunduğu otelin penceresinden konser alanını kana bulayan Stephen Paddock’un ‘yasal yollardan’ elde ettiği onlarca tüfek, mermi ve silahları modifiye etmesini sağlayan araç, ABD’de bireysel silahlanma tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde önceki gün gerçekleşen ülke tarihinin en kanlı silahlı saldırısı, Washington’ın en çok eleştiri aldığı konulardan biri olan ‘bireysel silahlanma tartışmalarını’ yeniden gündeme getirdi. Mandalay Bay Oteli’nin 32’nci katından Route 91 Harvest müzik festivalindeki 22 bin kişinin üzerine otomatik tüfeğiyle dakikalarca mermi yağdıran ve 59 kişinin ölümü ile 527 kişinin yaralanmasına neden olan Stephen Paddock’un odasından ve evinden çıkan ‘yasal yollardan elde edilmiş’ silahlar konuyu tekrar Beyaz Saray’ın önüne getirdi. Washington konu hakkındaki sorulardan kaçarken, ABD Başkanı Donald Trump ‘zamanı geldiğinde konuşacağız’ dedi. Trump’ın seçimlerdeki rakibi Hilary Clinton da yasaların bir an önce gözden geçirilmesini istedi.
KOŞULLARI SAĞLADI
Las Vegas Şerifi Joe Lombardo, saldırganın olay sırasında kullandığı otel odasında 16 otomatik tüfek ve yarı otomatik tüfekleri tam otomatik olarak kullanmayı sağlayan ‘bump stock’ aparatının bulunduğunu açıkladı. Ayrıca Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) dün gün içerisinde Stephen Paddock’un olay yerine bir buçuk saat uzaklıktaki Mesquite kentindeki evine girdiğini; burada da 18 silah ile binlerce mermi bulunduğunu söyledi. Bunların yanı sıra saldırganın aracında amonyum nitrat bulundu. Kentin en büyün silah satış mağazası New Frontier Armory de konu hakkında ‘Paddock silahları ilkbahar aylarında şirketin Kuzey Las Vegas şubesinden satın aldı ve alım işlemi sırasında her türlü eyalet ve federal koşulları yerine getirdi’ bilgisini verdi.
‘ZAMANI DEĞİL’
Beyaz Saray’daki günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamaya yapan Sözcü Sarah Huckabee Sanders ise konu hakkında soruları yanıtlamamayı tercih etti. Bir gazetecinin Las Vegas’taki saldırının ABD Başkanı Donald Trump’ı daha sıkı silah kontrol yasalarının gerekliliğine ilişkin düşüncelere itip itmediğine yönelik sorusuna Sanders “Siyasi tartışmanın yeri ve zamanı vardır ancak bugün ülkeyi bir araya getirme günüdür. Chicago’ya bakarsanız orada ülkedeki en sıkı silah kontrol kanunları var ama işe yaramadı” şeklinde konuştu. Trump’ın da sıkı bir şekilde desteklediği ABD Anayasa’sının 2’inci maddesi ülkede bireysel silahlanmanın önünü açıyor. ABD’de şahsi kullanım için kayıtlı silahların sayısı ülke nüfusundan fazla.
Saldırgan hakkında bilinenler?
- Emekli bir muhasebeci. Kardeşi Bruce Paddock’a göre maddi durumu iyiydi. Mesquite kentinde yaşıyordu.
- Soyguncu babası Benjamin Hoskin Paddock, 1969 yılında FBI’ın en çok arananlar listesinde yer alıyordu.
- Reuters’a konuşan ABD’li bir yetkili, Paddock’un geçmişte psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi. Fakat sicili temiz.
- FBI saldırganın ‘terör örgütleri’ arasında herhangi bir bağ tespit edemedi. Pilot brövesi ve avcılık lisansı bulunuyordu.
- Bir ara havacılık ve silah şirketi Lockheed Martin’de iç denetçi olarak çalışmıştı.
- 62 yaşındaki Asya kökenli Marilou Danley ile birlikte yaşıyordu. Komşularına göre perdelerini kapatan tuhaf bir çiftti.
- Saldırıyı gerçekleştirdiği Mandalay Bay Oteli’ne geçen Perşembe günü yerleşmişti.
- Herhangi bir sosyal medya hesabı yok. Diğer erkek kardeşi Eric Paddock’a göre apolitik ve basit zevkleri olan biriydi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.