Yasal katliam

ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde önceki gün gerçekleşen ülke tarihinin en kanlı silahlı saldırısı, Washington’ın en çok eleştiri aldığı konulardan biri olan ‘bireysel silahlanma tartışmalarını’ yeniden gündeme getirdi. Mandalay Bay Oteli’nin 32’nci katından Route 91 Harvest müzik festivalindeki 22 bin kişinin üzerine otomatik tüfeğiyle dakikalarca mermi yağdıran ve 59 kişinin ölümü ile 527 kişinin yaralanmasına neden olan Stephen Paddock’un odasından ve evinden çıkan ‘yasal yollardan elde edilmiş’ silahlar konuyu tekrar Beyaz Saray’ın önüne getirdi. Washington konu hakkındaki sorulardan kaçarken, ABD Başkanı Donald Trump ‘zamanı geldiğinde konuşacağız’ dedi. Trump’ın seçimlerdeki rakibi Hilary Clinton da yasaların bir an önce gözden geçirilmesini istedi.

KOŞULLARI SAĞLADI

Las Vegas Şerifi Joe Lombardo, saldırganın olay sırasında kullandığı otel odasında 16 otomatik tüfek ve yarı otomatik tüfekleri tam otomatik olarak kullanmayı sağlayan ‘bump stock’ aparatının bulunduğunu açıkladı. Ayrıca Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) dün gün içerisinde Stephen Paddock’un olay yerine bir buçuk saat uzaklıktaki Mesquite kentindeki evine girdiğini; burada da 18 silah ile binlerce mermi bulunduğunu söyledi. Bunların yanı sıra saldırganın aracında amonyum nitrat bulundu. Kentin en büyün silah satış mağazası New Frontier Armory de konu hakkında ‘Paddock silahları ilkbahar aylarında şirketin Kuzey Las Vegas şubesinden satın aldı ve alım işlemi sırasında her türlü eyalet ve federal koşulları yerine getirdi’ bilgisini verdi.

‘ZAMANI DEĞİL’

Beyaz Saray’daki günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamaya yapan Sözcü Sarah Huckabee Sanders ise konu hakkında soruları yanıtlamamayı tercih etti. Bir gazetecinin Las Vegas’taki saldırının ABD Başkanı Donald Trump’ı daha sıkı silah kontrol yasalarının gerekliliğine ilişkin düşüncelere itip itmediğine yönelik sorusuna Sanders “Siyasi tartışmanın yeri ve zamanı vardır ancak bugün ülkeyi bir araya getirme günüdür. Chicago’ya bakarsanız orada ülkedeki en sıkı silah kontrol kanunları var ama işe yaramadı” şeklinde konuştu. Trump’ın da sıkı bir şekilde desteklediği ABD Anayasa’sının 2’inci maddesi ülkede bireysel silahlanmanın önünü açıyor. ABD’de şahsi kullanım için kayıtlı silahların sayısı ülke nüfusundan fazla.