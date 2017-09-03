Yemen Başbakanı: İran'a ayak basacak yer vermeyeceğiz

emen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Bin Dağr, koalisyon güçlerinin Suudi Arabistanlı Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Sultan bin İslam ve koalisyon güçlerinde görevli komutanlardan oluşan bir heyetle geçici başkent Aden'deki el-Maaşık Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, "Kararlılık Fırtınası" operasyonunun güç dengelerinin değişimi açısından kritik bir aşamaya denk geldiğine işaret eden Bin Dağr, "Bu operasyon, İran'ın Yemen'i kontrolü altına alma ve yayılma hayallerinin yanı sıra Arap dünyasının, özellikle komşu ülkelerin, bölgesel ve uluslararası deniz ticaretinin güvenlik ile istikrarına yönelik tehditlerini boşa çıkardı. İran'ın Yemen ve Arap bölgesinde ayak basacak bir yeri olmasına, kültürünü ya da yıkıcı projelerini yaymasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bin Dağr, Yemen'de milislerin denetimi altındaki bölgelerin özgürleştirilmesi için mücadeleye devam edilmesi çağrısında bulunarak, Yemen ordusu, Halk Direniş Güçleri (HDG) ve koalisyon güçlerinin desteğiyle kazanılan başarılardan övgüyle söz etti.

Tuğgeneral Bin İslam ise birliklerinin çalışmalarına ilişkin bilgi verirken, "Düşman yenilene ve Yemenliler taleplerine ulaşıncaya kadar Suudi Arabistan ve koalisyon güçleri Yemen'i desteklemeye devam edecek." dedi.

Barışın ancak devletin yeniden kurulması ve milislerden silahların toplanmasıyla sağlanacağını söyleyen Bin İslam, Yemen'de isyancıların kontrolü altındaki bölgelerin kurtarılması gerektiğini vurguladı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümet güçlerine destek veriyor.