Yemen Başbakanı: Husiler Aden'i ele geçirebilir

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, "geçici başkent Aden'in güç kullanılarak ele geçirilebileceği" uyarısında bulunarak "birlik" çağrısı yaptı.

Husilerin Eylül 2014'te Sana'yı ele geçirmesinin arından "geçici başkent" ilan edilen Aden'deki Askeri Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen geçit töreninde yaptığı konuşmada Bin Dağr, "Daha önce Husilerin Sana'da yaptığı gibi Aden'de de yönetimin zorla ele geçirilebileceği konusunda dikkatli olunmalı ya da en azından bu düşünülmeli." dedi.

Silah zoruyla yönetimi ele geçirme düşüncesinden ve şiddetten vazgeçme çağrısında bulunan Bin Dağr, şunları kaydetti:

"Aden hepimizin. Meşru yönetim iyi günde kötü günde halkın yanında olacak. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Arap ülkeleri, Husi darbesine karşı mücadelemizde bizim yanımızda. Uluslararası toplum da sözleşmeleri ve kararlarıyla bize destek veriyor."

Bin Dağr'ın bu uyarıyı, ayrılıkçı Güney Hareketinin kurduğu "Siyasi Geçiş Konseyi"nin 14 Ekim Devrimi'nin 54. yıldönümü münasebetiyle bugün düzenleyeceğini duyurduğu etkinlikten saatler önce yapması dikkati çekti.

"Siyasi Geçiş Konseyi" Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, güneyde İngiltere sömürgesini bitiren 14 Ekim 1963'teki devrimin yıl dönümü münasebetiyle bugün öğleden sonra Aden'de bazı etkinlikler düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Zubeydi ayrıca, özel bir televizyon kanalında yayınlanan röportajında, güney illerde Yemen'in birliğiyle ilgili referandum hazırlığında olduklarını söylemişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.