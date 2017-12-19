Yemen Cumhurbaşkanı Hadi: Askeri operasyonlar, tüm Yemen toprakları kurtarılıncaya kadar sürecek

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, başkent Riyad'daki konutunda Yemen'e destek veren 19 ülkenin büyükelçileriyle bir araya gelen Hadi, görüşmede, "Askeri operasyonlar, tüm Yemen toprakları kurtarılıncaya kadar sürecek. Diyalog görüşmeleri de ancak 3 referans temelinde (BM'nin 2216 sayılı kararı, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) girişimi ve ulusal diyalog görüşmelerinde alınan kararlar) gerçekleşebilir." ifadesini kullandı.

Yemen halkı ve ordusunun devletin yeniden inşası ve "İran milislerinin" (Husiler) yenilmesi konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Hadi, İran milislerinin kendileriyle barış yapılamayacağını kanıtladığını ve silahsızlandırılmaksızın onlarla girilecek barış sürecinin vakit kaybı olduğunu kaydetti.

Hadi, Husilerin Sana'dan çekilmesi ve silahlarını teslim etmesini öngören Birleşmiş Milletler'in (BM) 2216 sayılı kararının tartışma kabul etmez olduğunu ve hiçbir maddesinin değiştirilemeyeceğini dile getirdi.

Yemen hükümeti daha önce pek çok defa, "BM'nin 2216 sayılı kararı, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) girişimi ve ulusal diyalog görüşmelerinde alınan kararlar doğrultusunda" barış sürecini desteklediğini duyurmuştu.