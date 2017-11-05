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Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı halkı ayaklanmaya çağırdı

Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih, başkent Sana'daki halkı, İran destekli Husilere karşı 'ayaklanmaya' çağırdı.

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Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre Salih, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi tarafından Haziran 2015'te atanan Sana Valisi Abdulkavi Şerif ve yardımcıları ile bir araya geldi.
 
"Sanalıları, darbeci milislere karşı ayaklanmaya ve kentin güvenliğine ve geleceğine hizmet edecek onurlu bir tutum sergilemeye çağırıyorum." ifadesini kullanan Salih, vatandaşlardan devlet kurumlarının geri alınması ve darbeci milis çetelerin hezimete uğratılması için sürdürülen mücadelede orduya destek vermelerini istedi.
 
Sana'da meşru yönetime bağlı ordu güçleri ile Husiler arasında, kente 55 kilometre uzaklıktaki Nehem ilçesinde çatışmalar yaşanıyor.
 
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.
 
 

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