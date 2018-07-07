Yemen Dışişleri Bakanı: Husiler hazineden 6 milyar dolar götürdü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu miktarın ülkedeki vergiler, gümrük vergileri, hizmet kurumları ve firmalardan toplanan paranın tamamına denk geldiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Husilerin, Merkez Bankası'nın Sana’dan Aden’de taşınmasına cevap olarak son 20 aydır ellerinde bulundurdukları bölgelerdeki devlet memurları ve işçilere maaş vermediği belirtildi.

Husiler, merkezi hükümet tarafından yeni basılan paraların kullanımını engellemek için daha önce de mağazalarda, döviz satış merkezleri ve benzin istasyonlarında geniş çaplı aramalar yaptı.

Ticari çevreler, Husi yöneticilerin mağaza sahipleri, benzin istasyonları gibi bütün ticari kuruluşlardan yeni Yemen paralarını toplayarak bir daha kullanmayacakları yazılan imzalı belgeler aldıkları belirtildi.