Yemen eski Cumhurbaşkanı Salih'in 22 yakını Umman'a gitti

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan haberde, Yemen'de yaşanan gelişmeler karşısında yürütülen insani çabalar neticesinde eski Cumhurbaşkanı Salih'in ailesinden 22 kişinin dün Umman'a ulaştığı belirtildi.

Söz konusu kişilerin, Yemen'deki olayların başlamasından bu yana Umman'da bulunan diğer yakınlarının yanına geldiğine işaret edilen haberde, bu kişilerin kimliğine ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

Yemen'deki yerel kaynaklar ise Umman'a giden Salih'in ailesinden 22 kişinin çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğunu aktardı.

Eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih, 4 Aralık'ta Sana'dan güneydeki Senhan ilçesine giderken yolda Husiler tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştü.