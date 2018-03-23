Yemen hükûmeti, depolanan ham petrolün satılmaması konusunda Husileri uyardı

Yemen hükûmeti, Husileri, El-Hudeyde ilindeki Ras İsa Limanı'nda depolanan ham petrolü satmamaları için uyardı.



Yemen haber ajansı SABA'nın Petrol Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberde, Husilerle, satın alma, satma ya da üretilen veya depolanan ham petrolün naklini de içine alacak şekilde doğrudan ya da dolaylı alışverişte bulunulmaması uyarısı yapıldı.



Herhangi bir talep, satış ya da devletin mali haklarının tahsilinde yetkili olan resmi kurumun Petrol Bakanlığı olduğu vurgulanan açıklamada, Husilerin Ras İsa'daki ham petrolü satmaya kalkmasının halkın rezervlerine yapılmış açık bir saldırı olduğu kaydedildi.



Yemen yerel basınında yer alan haberlerde, Husilerin yaklaşık 600 bin varillik ham petrolü satma niyetinde olduğu bilgisi paylaşılmıştı.



Söz konusu 600 bin varillik ham petrol, hükümetin kontrolündeki Safir kentinden Husilerin kontrolündeki Ras İsa Limanı'na kadar uzanan 428 kilometrelik petrol boru hattında depolanıyor.