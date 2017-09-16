Yemen hükümeti, Husiler ve Salih yanlılarının, Taiz'de sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarını BM'ye aktardı

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdulmelik el-Mihlafi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne Taiz'deki saldırılarla alakalı "acil mesaj" gönderdi.

Mesajda Husiler ve Salih yanlılarının Taiz'de sivillere yönelik saldırılarına dikkati çeken Mihlafi, BM'den barışın tesisi için uluslararası kararlara uymalarını sağlamak amacıyla darbecilere baskı yapmasını talep etti.

BM'ye saldırılara karşı acil harekete geçme çağrısı yapan Mihlafi, uluslararası kurumlara bu saldırıları, terör eylemleri olarak görme çağrısında bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Mihlafi, bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit eden darbecilerin saldırıları karşısında uluslararası topumun desteğinin son derece gerekli olduğuna vurgu yaptı.

Husilerin dün Taiz kentinde yerleşim yerlerine topçu atışıyla düzenlediği saldırılarda 3 çocuk hayatını kaybetmiş, 2'si çocuk 9 kişi yaralanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin destek verdiği meşru yönetim yanlısı gruplar arasındaki çatışmalar, ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor. Husiler ve Salih yanlıları, zaman zaman sivil yerleşim yerlerine topçu atışıyla saldırılar düzenliyor.