Yemen ordusu Dirihmi kasabasını ele geçirdi
Yemen ordusunun, Hudeyde kentinde bulunan Husilerin kontrolündeki Dirihmi kasabasını ele geçirdiği ve 72 Husi militanının öldürüldüğü belirtildi.
- İHA
Yemen ordusunun Husilerin kontrolündeki bölgelerde ilerleyişi sürüyor. Yemen ordusunun ülkenin güneyindeki Hudeyde kentinde bulunan Dirihmi kasabasını ele geçirdiği belirtildi.
Hükümete bağlı Amalika Güçleri’nden Albay Hamdi Şükri yaptığı açıklamada, Dirihmi operasyonunda Husilerden ez az 72 kişinin öldürüldüğünü ifade ederken, Yemen ordusunun çok sayıda mühimmat ele geçirdiğini kaydetti. Şükri, ayrıca ordunun Mansuriye’den geçip Husilere giden yardım ve mühimmatın geçişini engellediğini açıkladı.
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