Yemen ordusu, Patriot füze savunma sistemini kullanmaya başladı

Yemen ordusuna ait "26sepnews.net" sitesinin haberinde, ordunun, koalisyon güçlerinin desteği sayesinde aldığı Patriot füze savunma sistemiyle askeri gücünü artırdığı belirtildi.

Haberde, söz konusu savunma sistemlerinin konuşlandırıldığı ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetinin tamamının Husilerden kurtarılması için operasyon hazırlıklarının yapıldığı kaydedildi.

Askeri kaynaklara dayandırılan haberde, pazar günü bölgeye ulaştırılan Patriot füzelerinin mühendisler tarafından kurulumunun yapıldığı vurgulanırken, savunma sistemleri sayesinde zaman zaman Husilerin kente yönelik balistik füze saldırılarının engelleneceği ifade edildi.

Haberde ayrıca, ordu birliklerinin pazar günü koalisyon güçleri tarafından temin edilen gelişmiş askeri teçhizatlarla kente geldiği kaydedildi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.