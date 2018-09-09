Yemen ordusu Sana ile Hudeyde arasındaki bölgenin kontrolünü ele geçirdi

Suudi Arabistan’ın liderlik ettiği Arap koalisyonu tarafından desteklenen Yemen ordusu, Hudeyde kentinin Batı Sahili cephesinde ilerlemeye devam ettiğini duyurdu. Edinilen bilgilere göre Yemen, Husi milisler için stratejik bir nokta olan ordusu başkent Sana ile Hudeyde kenti arasında bölgenin kontrolünü büyük oranda ele geçirdi. Yemen ordusu Husilere gelen yardımların güzergahı olan Sana ile Hudeyde arasındaki bölgede pek çok köyü kontrol altına aldı.