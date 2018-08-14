Yemen ordusu Taiz’in batısındaki Husilere saldırdı

Yemen Ordusu resmi kanalından yapılan açıklamada yaptıkları sürpriz saldırıda bir çok Husi'yi öldürdüklerini duyurdu.

Saha kaynaklarından edinilen bilgilere, operasyonda Makbana bölgesindeki El Fadal köyündeki milis mevzilerine odaklandığını aktardı. Saldırı, Husilerin saflarında ölü ve yaralılara neden olurken, milislere ait silah ve muhimmatlar da imha edildi.

Başka bir cephede, Taiz’in batısındaki el Dabab’da Yemen ordu güçleri ile darbeci milisler arasında şiddetli çatışmalar patlak verdi. Saldırıda, İran tarafından desteklenen milislerin saflarında ölen ve yaralananlar oldu.