Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yemen topraklarından Suudi Arabistan'a füze atıldı

Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentine fırlatılan füze havada imha edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalında yer alan habere göre, Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri, Husiler tarafından Cazan kentine atılan füzeyi havada imha etti.

Haberde konuya ilişkin daha fazla bilgi verilmezken, Yemen'deki çatışmaların başladığı 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan topraklarına 189 füzenin atıldığı, saldırıların 112 sivilin ölümü ve yüzlerce kişinin yaralanmasıyla sonuçlandığı aktarıldı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor.

Yemen topraklarından atılan füzeler, çoğunlukla Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
El yapımı İzmit Pişmaniyesi nasıl yapılır?

El yapımı İzmit Pişmaniyesi nasıl yapılır?

Show TV 2. sezondan 5 kare yayınladı Çukur dizisi ne zaman başlıyor?

Show TV 2. sezondan 5 kare yayınladı Çukur dizisi ne zaman başlıyor?

Fotoğraftan daha çok ilgi çeken gölgeler

Fotoğraftan daha çok ilgi çeken gölgeler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA