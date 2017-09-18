Yemen'de 10 milyon çocuk yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yemen'deki çatışmaları başta çocuklar olmak üzere sivillerin temel ihtiyaçlarının artmasına ve onurlarına el uzatılmasına neden oluyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Yemen'de yaklaşık 10 milyon çocuğun yardıma ihtiyacı olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen Temsilciliği, ülkede 5 yaşın altındaki 150 bin Yemenli çocuğun koleraya yakalandığını, 380 bininin "şiddetli yetersiz beslenme" sorunu yaşadığını açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin destek verdiği meşru yönetim yanlısı gruplar arasındaki çatışmalar, ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor.

Husiler ve Salih yanlıları, zaman zaman sivil yerleşim yerlerine topçu atışıyla saldırılar düzenliyor.