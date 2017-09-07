Yemen'de 10 Şii Husi öldürüldü

Yemen ordusuna ait "26sepnews.net" sitesinin haberine göre, başkent Sana'nın doğusunda yer alan Nehem bölgesinde Husiler ile ordu güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda Husilerden 10 kişinin öldüğü kaydedildi.

Nehem bölgesinde Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye bağlı güçler ile Husiler ve onlara destek verem devrik lider Ali Abdullah Salih yanlıları arasında bir yıldan uzun süredir aralıklarla çatışmalar yaşanıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.