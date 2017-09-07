Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yemen'de 10 Şii Husi öldürüldü

Yemen'de ordu güçleri ile İran destekli Şii Husiler arasında çıkan çatışmalarda 10 militanın öldüğü bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yemen ordusuna ait "26sepnews.net" sitesinin haberine göre, başkent Sana'nın doğusunda yer alan Nehem bölgesinde Husiler ile ordu güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda Husilerden 10 kişinin öldüğü kaydedildi.

Nehem bölgesinde Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye bağlı güçler ile Husiler ve onlara destek verem devrik lider Ali Abdullah Salih yanlıları arasında bir yıldan uzun süredir aralıklarla çatışmalar yaşanıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sırada insansız savaş jeti

Sırada insansız savaş jeti

Emine Erdoğan, Türkiye'den giden yardımları Arakanlı Müslümanlara iletti

Emine Erdoğan, Türkiye'den giden yardımları Arakanlı Müslümanlara iletti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA