Yemen'de 4 yılda 26 gazeteci öldürüldü

İç savaş halindeki Yemen'de Yemenli Gazeteciler Sendikası savaşın kendilerine verdiği zararı açıkladı. Yapılan bilgilendirmede 4 yılda 26 gazetecinin öldüğü belirtildi.

HUSİLER 12 GAZETECİ ÖLDÜRDÜ

Yemen'de son 4 yılda 26 gazetecinin gerçekleri aktarmak uğruna can verdiği kaydedilen açıklamada, 12 gazetecinin Husiler tarafından, birinin de Hadramevt ilinde El-Kaide tarafından kaçırıldığı aktarıldı.

Tüm taraflara, medyaya ve çalışanlarına karşı düşmanca politikaları durdurmaları çağrısı yapılan açıklamada, Husiler tarafından kaçırılan gazetecilerin serbest bırakılması ve gazetecilere yönelik her türlü ihlalin durdurulmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.