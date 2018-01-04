Yemen’de 471 şüpheli difteri vakası tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Yemen’de son 5 ayda 471 kişide şüpheli difteri vakası tespit edildiğini açıkladı.
- İHA
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Yemen’de Ağustos ayında ortaya çıkan difteri salgınından 471 kişinin etkilendiği ve 46 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Ibb ve Hudeyde şehirlerinin salgından en çok etkilenen bölgeler olduğu belirtildi.
Ülkede yaklaşık 3 yıldır devam eden iç savaşın yol açtığı beslenme yetersizliği, temiz su elde edilememesi ve tıbbi malzeme eksikliği gibi nedenlerden dolayı Yemenliler, kolera salgını başta olmak üzere difteri salgını gibi hastalıklarla mücadele ediyor.
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