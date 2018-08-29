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Yemen'de askere saldırı: 5 ölü

Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde meşru hükümete bağlı askeri bir noktaya El-Kaide'nin düzenlediğinden şüphelenilen saldırıda 5 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

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Ahvar İlçe Sağlık Ofisi Müdürü Ahmed el-Mudahdeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin Ahvar ilçesinde dün gece geç saatlerde meydana gelen saldırıda, Yemenli 5 askerin hayatını kaybettiğini, 2'sinin ise yaralandığını belirtti.

Ebyen kentindeki güvenlik kaynakları da "Hizam Emni" güçlerine bağlı bir noktanın, makineli tüfekler ve el bombalarıyla hedef alındığını aktardı.

Saldırganların olayın ardından ölenlerin silahlarını da alarak kaçtıklarını kaydeden kaynaklar, saldırıyı daha önce de buna benzer eylemlerde bulunan El-Kaide'nin gerçekleştirdiği ihtimali üzerinde duruyor.

Ebyen yerel yönetiminin, Ağustos 2017'de kentteki tüm ilçelerin El-Kaide unsurlarından temizlendiğini açıklamasına rağmen örgüt bazı güvenlik mevzilerine zaman zaman saldırılar düzenliyor.

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