Yemen'de BAE uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait uçağın, Yemen'de düşmesi sonucu pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesinde görev yapan BAE'ye ait uçak Yemen'de düştü. Teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtilen uçağın üsteğmen pilotu Sultan Muhammed Ali en-Nakabi'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberde olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

BAE, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 26 Mart 2015'te "Kararlılık Fırtınası" adıyla başlattığı, 22 Nisan'da da "Umuda Dönüş" ismiyle sürdürdüğü operasyonların askeri anlamda en etkin ülkelerinden biri olarak biliniyor.